Легенда уходит: Овечкин назвал текущий сезон в НХЛ последним в карьере

Овечкин объявил о последнем сезоне в НХЛ: это грустно, но что есть, то есть

Культура и спорт

Фото: [Медиасток.рф]

Александр Овечкин объявил, что текущий регулярный чемпионат НХЛ станет для него последним в карьере. Обращение 41-летнего капитана «Вашингтон Кэпиталз» к партнерам опубликовано на официальной странице клуба в соцсетях.

«Это будет мой последний год. Это грустно, но что есть, то есть. У нас невероятная команда в этом году. Осталось 82 игры, давайте выйдем в плей-офф, хорошо сыграем и будем наслаждаться моментом», — сказал Овечкин.

Нынешний сезон — 22-й для форварда в НХЛ. В минувшее межсезонье он заключил с «Вашингтоном» новое однолетнее соглашение. В прошлом регулярном чемпионате Овечкин отыграл все 82 матча и набрал 64 очка (32 шайбы и 32 передачи). Он является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ — на его счету 929 голов. Предстоящий сезон станет финальной возможностью для болельщиков увидеть игру российского хоккеиста.

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