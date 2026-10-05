Легенда уходит: Овечкин назвал текущий сезон в НХЛ последним в карьере
Овечкин объявил о последнем сезоне в НХЛ: это грустно, но что есть, то есть
Фото: [Медиасток.рф]
Александр Овечкин объявил, что текущий регулярный чемпионат НХЛ станет для него последним в карьере. Обращение 41-летнего капитана «Вашингтон Кэпиталз» к партнерам опубликовано на официальной странице клуба в соцсетях.
«Это будет мой последний год. Это грустно, но что есть, то есть. У нас невероятная команда в этом году. Осталось 82 игры, давайте выйдем в плей-офф, хорошо сыграем и будем наслаждаться моментом», — сказал Овечкин.
Нынешний сезон — 22-й для форварда в НХЛ. В минувшее межсезонье он заключил с «Вашингтоном» новое однолетнее соглашение. В прошлом регулярном чемпионате Овечкин отыграл все 82 матча и набрал 64 очка (32 шайбы и 32 передачи). Он является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ — на его счету 929 голов. Предстоящий сезон станет финальной возможностью для болельщиков увидеть игру российского хоккеиста.