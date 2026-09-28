«Жалко только детей»: экс-звезда «Дома-2» Водонаева высказалась об откровениях Самойловой о Джигане

Super: Водонаева раскритиковала Самойлову и Джигана после интервью у Собчак

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

44-летняя бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева прокомментировала интервью Оксаны Самойловой журналистке Ксении Собчак, в котором та рассказала о проблемах в отношениях с Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) и о том, как его срывы отражались на детях, пишет Super.

Скандальную блогершу заинтересовал не сам конфликт, а то, почему семейные разборки оказались вылиты в публичное пространство. По мнению Водонаевой, супруги на протяжении многих лет сами делали личную жизнь частью публичного контента.

«Когда ты годами вываливаешь на продажу и на потеху публики все самое святое и дорогое, когда ты делаешь из своих родных — детей, родной матери, из себя и мужа шутов гороховых, когда ты продаешь (не спорю, это хорошие деньги) личные и сокровенные моменты мясом и кишками наружу, какого результата ты хочешь добиться?» — задалась вопросом Алена.

Она подчеркнула, что нынешний результат семейной жизни Самойловой логичен, а в этой истории ей больше всех жалко только детей. Также, добавила Алена, ответственность за происходящее лежит прежде всего на родителях.

Ранее Оксана Самойлова дала откровенное интервью Ксении Собчак, в котором рассказала о чудовищных событиях, связанных с жизнью Джигана. Она также объяснила, почему долго не могла уйти от рэпера.

Актуально

Читайте также

«Сбылась его мечта — попасть в Якутию»: стало известно, как провел последние часы жизни Соседов

«Сбылась его мечта — попасть в Якутию»: стало известно, как провел последние часы жизни Соседов

«Сорвался с трехметровой высоты»: Дмитрий Бикбаев упал в толпу на концерте «БиС»

«Сорвался с трехметровой высоты»: Дмитрий Бикбаев упал в толпу на концерте «БиС»

Стрельба в коттедже Джигана: работник раскрыл детали

Стрельба в коттедже Джигана: работник раскрыл детали

Особняк на Рублевке и квартира на Удальцова: стало известно, как поделили наследство Яна Арлазорова

Особняк на Рублевке и квартира на Удальцова: стало известно, как поделили наследство Яна Арлазорова

Сплошная онкология: Кушанашвили отреагировал на смерть Чепикова и рассказал о своей операции

Сплошная онкология: Кушанашвили отреагировал на смерть Чепикова и рассказал о своей операции

Экс-участница «Битвы экстрасенсов» Лина Джебисашвили разорвала отношения со звездой «Титанов»

Экс-участница «Битвы экстрасенсов» Лина Джебисашвили разорвала отношения со звездой «Титанов»

Появилось новое фото Пугачевой с Кипра

Появилось новое фото Пугачевой с Кипра

Суд снова наказал Монеточку за нарушение порядка закона об иноагентах

Суд снова наказал Монеточку за нарушение порядка закона об иноагентах

На 28-м году жизни умер сын супермодели Синди Кроуфорд

На 28-м году жизни умер сын супермодели Синди Кроуфорд

Врачи нашли в груди Виктории Бони паразитов

Врачи нашли в груди Виктории Бони паразитов

«Это пиар к концерту»: почему Наталья Штурм не верит в развод Стаса Михайлова

«Это пиар к концерту»: почему Наталья Штурм не верит в развод Стаса Михайлова

Телеведущая Чехова отложила свадьбу из-за любимца

Телеведущая Чехова отложила свадьбу из-за любимца

Добавьте mosregtoday.ru в избранное