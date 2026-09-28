«Жалко только детей»: экс-звезда «Дома-2» Водонаева высказалась об откровениях Самойловой о Джигане

44-летняя бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева прокомментировала интервью Оксаны Самойловой журналистке Ксении Собчак, в котором та рассказала о проблемах в отношениях с Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) и о том, как его срывы отражались на детях, пишет Super.

Скандальную блогершу заинтересовал не сам конфликт, а то, почему семейные разборки оказались вылиты в публичное пространство. По мнению Водонаевой, супруги на протяжении многих лет сами делали личную жизнь частью публичного контента.

«Когда ты годами вываливаешь на продажу и на потеху публики все самое святое и дорогое, когда ты делаешь из своих родных — детей, родной матери, из себя и мужа шутов гороховых, когда ты продаешь (не спорю, это хорошие деньги) личные и сокровенные моменты мясом и кишками наружу, какого результата ты хочешь добиться?» — задалась вопросом Алена.

Она подчеркнула, что нынешний результат семейной жизни Самойловой логичен, а в этой истории ей больше всех жалко только детей. Также, добавила Алена, ответственность за происходящее лежит прежде всего на родителях.

Ранее Оксана Самойлова дала откровенное интервью Ксении Собчак, в котором рассказала о чудовищных событиях, связанных с жизнью Джигана. Она также объяснила, почему долго не могла уйти от рэпера.