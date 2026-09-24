Сестра Самойловой раскрыла правду о Джигане

Двоюродная сестра Оксаны Самойловой, блогерша под ником Настявизаутндс, приоткрыла завесу над тем, что происходило в семье рэпера Джигана. Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам женщины, ей довелось стать свидетельницей нескольких неприятных сцен. Однажды она приехала в гости и обратила внимание на разбитую дверь. Племянница ответила коротко, что это папа. В другой раз рэпер устроил скандал персоналу — ему показалось, что еду подали «как голубю». Доставалось и дочери: когда девочка взяла что-то из «его холодильника», это тоже вызвало взрыв эмоций.

Сестра Самойловой вспомнила и об одном из отпусков, когда Джиган, по ее словам, закупил внушительный арсенал оружия и лично охранял двери виллы. А во время развода с супругой, добавила она, рэпер и вовсе «сводил с ума» всю семью. Блогерша призналась: это было очень давно, но семья годами жила в этой атмосфере.

Ранее стало известно, что Джиган с 2019 года требовал наркотики в гримерку перед концертами.