«Мне его не хватает»: Дмитрий Дибров высказался о смерти Соседова

MK.RU: Дибров поразмышлял о справедливости в мироздании после смерти Соседова

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

Внезапная смерть музыкального критика Сергея Соседова стала ударом для многих знаменитостей, которые дружили с ним десятки лет. 66-летний телеведущий Дмитрий Дибров тоже скорбит — он всегда уважал музыкального критика, передает MK.RU.

В комментарии журналистам Дибров отметил, что размышления Соседова о музыке были свободны от вкусовщины и наполнены логичными и искусствоведческими доводами.

«А ничтожества живут и процветают. Я ведь сам падал этим летом. Мне хочется надеяться, что какой-то есть механизм справедливости в мироздании. Если кого-то так забирают рано, то, может, за тем, чтобы мы скучали по нему», — порассуждал Дибров.

Телеведущий отметил, что ему не хватает Соседова как собеседника и соратника по музыкальным пристрастиям.

О смерти Соседова стало известно 23 сентября. Музыкальному критику было 58 лет. Сергей умер в результате несчастного случая, который произошел в якутской гостинице: журналист упал с лестницы и получил тяжелую травму головы.

Ранее в СМИ вспомнили рассказ Сергея Соседова о падении и переломе лодыжки за год до трагедии в Якутии.

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