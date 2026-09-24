«Любовь — это труд»: Успенская поддержала пару дочери вопреки финансовым трудностям

Артем Москвин, будущий зять певицы Любови Успенской, пожаловался на нехватку денег — по его словам, порой средств не хватает даже на то, чтобы навестить свою избранницу, дочь артистки Татьяну Плаксину. При этом молодой человек активно участвует в творческой жизни возлюбленной: он берет на себя организацию ее капустников и концертов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Сама Успенская относится к ситуации с большим пониманием и смотрит на будущее пары с оптимизмом. Певица подчеркивает, что Артем самостоятельно оплачивает обучение в МГУ и планирует поступать в аспирантуру — а учеба в престижном вузе требует немалых средств. По мнению Успенской, это доказывает целеустремленность молодого человека и его способность добиваться успеха. Артистка убеждена: со временем Артем сможет зарабатывать достаточно, чтобы обеспечивать семью, а пока она сама готова поддерживать будущих молодоженов.

Любовь Успенская уверена, что финансовые трудности не должны становиться препятствием для брака, если между людьми есть искренние чувства. «Любовь — это не игра в одни ворота. Любовь — это в том числе совместный упорный труд, чтобы сохранить и приумножить», — подчеркнула певица. Она также заверила, что всегда будет рядом и не откажет паре в помощи, если они обратятся за поддержкой.

Ранее она рассказала об отсутствии финансов у жениха дочери.