«Вставала с места, когда ей становилось скучно»: граф Спенсер раскрыл диагноз принцессы Дианы

Independent: брат принцессы Дианы рассказал, что у нее с детства был СДВГ

Культура и спорт

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]

Граф Чарльз Спенсер в своих мемуарах заявил, что у принцессы Дианы с детства проявлялись признаки синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Об этом пишет издание Independent.

По словам брата принцессы, особенности поведения Дианы замечали еще в детском саду: она быстро утрачивала интерес к занятиям и с трудом удерживала внимание на уроках, где нужно было просто воспринимать информацию.

Спенсер вспоминает, что, когда Диане становилось скучно, она невольно вставала с места и нередко договаривала за собеседниками их фразы.

Школьные отчеты подтверждают наблюдения: Диане было очень сложно долго сохранять концентрацию, она часто проявляла неусидчивость, легко отвлекалась и быстро опускала руки, сталкиваясь с трудностями. Особенно непросто Диане давались математика и французский язык.

Спенсер подчеркивает, что трудности в обучении у Дианы были очевидны, но в те годы в Англии на подобные проблемы обращали мало внимания. Девочку даже не направили на обследование, несмотря на явные сложности.

Ранее брат принцессы Дианы раскрыл жуткие подробности ее общения с отцом Доди Аль-Файеда.

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