Стало известно, что заключенные готовят еду и делают массаж P. Diddy

TMZ: в тюрьме, где сидит P. Diddy, заключенные готовят ему еду и делают массаж

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

Заключенные тюрьмы Fort Dix в Нью-Джерси, где отбывает наказание 56-летний американский рэпер и продюсер Шон Комбс, более известный как P. Diddy, готовят ему еду, убирают его камеру и стирают вещи, пишет TMZ. По утверждению источников, один из заключенных даже делает музыканту китайский массаж.

Более того, утверждается, что P. Diddy может пользоваться нелегальным мобильным телефоном. С помощью его рэпер якобы смотрит откровенные фотографии своей бывшей девушки.

Источники утверждают, что у Комбса есть запас дорогого алкоголя, который мог попасть в тюрьму при содействии сотрудников учреждения. По выходным P. Diddy якобы может пить Hennessy вместе с другими заключенными, оплачивая такие услуги тысячами долларов.

Представитель музыканта назвал публикации об этом преувеличенными и заявил, что P. Diddy продолжает отбывать наказание «в рамках правил». В Бюро тюрем США отказались комментировать конкретные условия содержания заключенного, сославшись на требования безопасности и конфиденциальности.

Ранее сообщалось, что дата освобождения P. Diddy изменилась.

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