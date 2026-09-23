Пожизненное за стрельбу? Криминолог оценил риски для Джигана

По словам специалиста, сейчас нет оснований говорить о возбуждении дела против артиста. Вся информация о стрельбе исходит с чужих слов, а охранник, который якобы пострадал от рук Джигана, покинул Россию, не написав заявление в полицию. Тем не менее криминолог не исключает, что речь может идти не о хулиганстве или причинении вреда здоровью, а о более серьезных статьях — незаконном лишении свободы и покушении на убийство. Если дело все-таки возбудят, наказание может составить вплоть до пожизненного.

Однако Трифонов считает, что скорее всего стороны примирились с выплатой крупных сумм, так что проверка не закончится возбуждением уголовного дела. Сам Джиган уже озвучил свою версию: он назвал видео с инцидентом кадрами со съемок клипа. Опровергнуть это с учетом прошедшего времени правоохранителям будет сложно.

Ранее работник Джигана раскрыл детали конфликта.