«Естественность на подиуме»: Ирина Шейк закрыла показ Alberta Ferretti в Милане

40-летняя супермодель Ирина Шейк стала одной из главных героинь показа Alberta Ferretti на Неделе моды в Милане, сообщает «Леди.Mail». Модель закрыла шоу весна-лето 2027 в максимально естественном образе.

Шейк вышла на подиум в сером кружевном платье-комбинации на тонких бретелях. Наряд был полупрозрачным, с мягким силуэтом. Его дополнили распущенные волосы и практически незаметный макияж, подчеркивающий естественные черты модели.

Коллекцию создал креативный директор бренда Лоренцо Серафини. Источниками вдохновения послужили эстетика 1920-х, «Русские сезоны», будуарные образы и восточные мотивы. В коллекции были представлены струящиеся платья, кимоно, свободные брюки, полупрозрачные ткани, перья, банты и металлические нити.

Ранее супермодель Ирина Шейк рассказала о поиске спутника жизни.