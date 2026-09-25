«Естественность на подиуме»: Ирина Шейк закрыла показ Alberta Ferretti в Милане

lady.mail: Ирина Шейк стала одной из главных героинь показа Alberta Ferretti

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

40-летняя супермодель Ирина Шейк стала одной из главных героинь показа Alberta Ferretti на Неделе моды в Милане, сообщает «Леди.Mail». Модель закрыла шоу весна-лето 2027 в максимально естественном образе.

Шейк вышла на подиум в сером кружевном платье-комбинации на тонких бретелях. Наряд был полупрозрачным, с мягким силуэтом. Его дополнили распущенные волосы и практически незаметный макияж, подчеркивающий естественные черты модели.

Коллекцию создал креативный директор бренда Лоренцо Серафини. Источниками вдохновения послужили эстетика 1920-х, «Русские сезоны», будуарные образы и восточные мотивы. В коллекции были представлены струящиеся платья, кимоно, свободные брюки, полупрозрачные ткани, перья, банты и металлические нити.

Ранее супермодель Ирина Шейк рассказала о поиске спутника жизни.

Актуально

Читайте также

«Вернули чистый паспорт»: Татьяна Брухунова не попала на Неделю моды в Милане

«Вернули чистый паспорт»: Татьяна Брухунова не попала на Неделю моды в Милане

Теории заговора о звездах: продюсер раскрыл, это пиар или мистика

Теории заговора о звездах: продюсер раскрыл, это пиар или мистика

Особняк на Рублевке и квартира на Удальцова: стало известно, как поделили наследство Яна Арлазорова

Особняк на Рублевке и квартира на Удальцова: стало известно, как поделили наследство Яна Арлазорова

«Ночью потребовалась помощь»: Аскольд Запашный оказался на грани госпитализации

«Ночью потребовалась помощь»: Аскольд Запашный оказался на грани госпитализации

«Грудь потеряла форму»: Наталья Фриске похудела на 17 кг и столкнулась с новой проблемой

«Грудь потеряла форму»: Наталья Фриске похудела на 17 кг и столкнулась с новой проблемой

Кушанашвили раскрыл причины конфликтов Кудрявцевой с мужем

Кушанашвили раскрыл причины конфликтов Кудрявцевой с мужем

«Он держал персонал в заложниках десять часов»: что произошло в доме Джигана?

«Он держал персонал в заложниках десять часов»: что произошло в доме Джигана?

Сын Цоя подал заявку на регистрацию товарного знака «Кино»

Сын Цоя подал заявку на регистрацию товарного знака «Кино»

«Большие заслуги и многолетняя деятельность»: Ольга Будина стала заслуженной артисткой России

«Большие заслуги и многолетняя деятельность»: Ольга Будина стала заслуженной артисткой России

На 99-м году жизни умерла актриса Галина Яблонская

На 99-м году жизни умерла актриса Галина Яблонская

Сборы «Колобка» с Журавлевым в главной роли превысили ₽1 млрд

Сборы «Колобка» с Журавлевым в главной роли превысили ₽1 млрд

Скандал в соцсетях: жена Петросяна недовольна, что не попала в Милан

Скандал в соцсетях: жена Петросяна недовольна, что не попала в Милан

Добавьте mosregtoday.ru в избранное