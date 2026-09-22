Тренер «Спартака» рассказал о взаимодействии нападающих Даку и Угальде

В августе «Спартак» купил Даку у «Рубина» за €11 млн, однако пока что албанец проигрывает конкуренцию Угальде. Костариканец в 13 матчах сезона уже забил шесть мячей.

«Угальде очень правильно воспринял приход Даку. Эта ситуация сделала его сильнее. Он понимает, что если у него есть такой сильный конкурент, он должен этим воспользоваться. Я вижу, как он поменялся. Он стал более злым, готов каждую тренировку, каждую игру выжимать из себя 200%», — сказал Романов.

Специалист отметил, что два нападающих хорошо дополняют друг друга, при этом конкуренты за место в составе хорошо коммуницируют вне поля. Романов уверен, что спартаковский дуэт нападения будет максимально эффективен.

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