Ночь под северным сиянием: названы причины роста популярности глэмпингов на Ямале

Тяга к уединению и тишине — естественная потребность человека, и современная туриндустрия нашла способ ее удовлетворить. Сегодня заметно вырос спрос на глэмпинг: турист получает не только красивые виды и уникальную этнику, но и привычный комфорт. Название происходит от слияния слов glamorous camping, то есть «гламурный кемпинг». Это может быть шатер, купольный дом, юрта, чум или небольшой стеклянный домик прямоугольной формы, а внутри — все, к чему человек привык дома: кровать, электричество, отопление, кондиционер, санузел с горячей водой. Рядом обычно размещают бани, чаны, кафе и другие развлечения. Словом, это уже не просто отдых у костра.

Как пояснил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с интернет-изданием «Ямал-медиа», глэмпинг — это тот же кемпинг или средство размещения, но погруженный в природную, экологическую среду с большими удобствами. В последние годы такие объекты активно развиваются в регионах, чему способствует национальный проект «Туризм и гостеприимство»: субъектам выделяют средства на формирование этого вида отдыха. Наметилась и тенденция к созданию круглогодичных глэмпингов, а не только летних, поскольку путешественники, включая семьи с детьми, все чаще выбирают такой формат, хотя он и обходится дороже — стоимость может доходить до 10 тыс. рублей за ночь, хотя есть и более бюджетные предложения. По всей России, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке, открывают утепленные глэмпинги. Экологический туризм в стране развивается активно: есть инфраструктура, готовы подъезды и выезды, что делает отдых на природе одновременно привлекательным, экологически чистым, доступным и удобным.

Однако при всей востребованности у глэмпингов есть свои трудности. Прежде всего это проблемы с окупаемостью: необходимо учитывать инфраструктуру, сезонность и привлечение потребителей.

Отдельная история — глэмпинги в ЯНАО. Председатель Заксобрания округа Сергей Ямкин полагает, что для развития туризма нужны конкретные решения, и сообщил о работе над инициативой Брянской областной Думы, предлагающей закрепить на федеральном уровне правовой статус некапитальных строений — глэмпингов и модульных домиков, поскольку сейчас подходы разнятся. Прошедший летний сезон показал, что главным гостем Полярного Урала стали сами жители региона: много туристов приехало из Надыма, Нового Уренгоя, Ноябрьска и Муравленко, что говорит о росте внутреннего запроса. При этом дорога к месту изматывает, отметила инструктор-проводник по пешеходному туризму и трекингу в ЯНАО Анастасия Кусагалиева. В арктических широтах глэмпинги должны быть утепленными, а открывать компактные места отдыха с отоплением и водоснабжением здесь сложнее; большие трудности могут возникнуть с дорогами.

По словам Барзыкина, северная территория менее обустроена, поэтому предприниматель в одиночку эти проблемы не решит — он выходит на обустроенные площадки и участвует вместе с государством. Там, где такое взаимодействие есть, проекты удаются, а где пытаются вытянуть все самостоятельно, дело идет очень сложно. Кусагалиева добавляет, что для формирования комплексного турпродукта нужна возможность сделать максимальное предложение для туристов, включая удобное и атмосферное место размещения. Статистика по России говорит о том, что люди выбирают глэмпинги все чаще, а в регионе достаточно эстетичных локаций, уникальным дополнением к которым служат северное сияние, олени, виды на горы, этника и рыбалка. Барзыкин уверен: привлекать туристов нужно хорошим сервисом, а не только изумительными видами природы, — тогда люди поедут на Север и, возвращаясь, будут рассказывать о том, что им понравилось.

Сегодня в округе насчитывается 12 действующих и реализуемых проектов загородного отдыха, а совершенствование условий для отдыха жителей и гостей ЯНАО остается одним из приоритетов регионального правительства. С 2025 года на Ямале реализуется окружной проект «Создание туристической инфраструктуры и номерного фонда», включающий грантовую поддержку и компенсацию затрат малого предпринимательства на реновацию номерного фонда. В 2025–2026 годах за поддержкой в фонд «Мой бизнес» обратилось пять предпринимателей: один объект откроется в текущем году, три — в 2027-м, один — в 2028-м. Важное условие — получатель гранта должен обеспечить не менее 70% стоимости проекта за счет собственных средств. Всего с 2023 по 2026 год поддержку получили 19 победителей конкурса грантов в сфере туризма на общую сумму 92,5 млн рублей, а для повышения качества заявок в 2025 году организовали образовательный акселератор «Туризм и индустрия гостеприимства», практика продолжена и в этом году. В 2026-м получателями грантов стали четыре проекта на 20 млн рублей: глэмпинг «Нега СПА» и эко-комплекс «Лесная сказка» в Ноябрьске, банный комплекс «Надымские термы» в Надыме и банный комплекс «Явы» в поселке Тазовский. Для комфортного отдыха важно появление глэмпингов вблизи крупных городов региона. Сейчас ЯНАО делает инфраструктурный упор на два объекта: туристическую базу Харбей, открытие которой запланировано на конец 2026 года, и всесезонный комплекс Рай-Из. Харбей станет первой загородной базой такого формата, частично закрывающей потребность в размещении с красивым видом.

Среди уже реализованных проектов выделяется «Ямал Парк» в агломерации Салехард–Лабытнанги–Харп. Купольный домик здесь стоит девять тысяч рублей за сутки, в выходные — 13 тыс.; дома с террасой «Волк» и «Медведь» обойдутся в восемь тысяч в будни и 12 тыс. в выходные; сферический шатер в пятницу и субботу стоит 15 тыс., в остальные дни — 10 тыс.; можно арендовать чум за 15 тыс. с вместимостью 15–20 человек. Сумма растет при выборе дополнительных услуг, например пейнтбола (1,5 тыс. рублей в час) или лазертага (700 рублей в час). Также предлагаются баня с аромасауной «Морошка» на 8–10 человек, хаммам «Брусника» и баня «Черника» — в будни 2,5 тыс., в выходные пять тысяч рублей в час. В Надымском районе работает «Арктический глэмпинг» — купольный дом с мангальной зоной на берегу озера в 12 км от Надыма: «Правый» и «Левый» стоят 10 тыс. рублей, «Большой» — 15 тыс. Отдых включает физические активности: можно арендовать байдарки или сапборды для прогулок по протокам и озерам, а зимой гости катаются на снегоходах. В Губкинском на берегу реки Пяку-Пур с марта 2024 года работает глэмпинг «Северное Сияние» с домиками в стиле «а-фрейм». В каждом оборудованы «умная» колонка, проектор, Wi-Fi, гигиенические принадлежности, бытовая техника и посуда; можно забронировать баню и чан, провести время в мангальной зоне. Дом в скандинавском стиле с возможностью проживания до шести человек обойдется в 23 тыс. рублей за сутки. Как рассказали авторы проекта, с террасы открывается красивый вид на лес и реку, можно посидеть у костра, душевно пообщаться с близкими или побыть наедине со своими мыслями, а панорамное остекление гостиной позволяет максимально ощутить себя на природе.

Ранее сообщалось, что москвичи и жители области скупают глэмпинги на выходные.