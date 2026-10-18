Субботнее дерби между футбольными клубами «Карабах» и «Нефтчи» в Баку запомнилось не только яркими шестью голами, но и серьезными беспорядками. Как пишет ТАСС со ссылой на пресс-службу МВД Азербайджана, сразу после игры правоохранители задержали 19 человек, пытавшихся спровоцировать массовые потасовки у арены.

Напряжение витало в воздухе как до стартового свистка, так и после финального. На подступах к Республиканскому стадиону имени Тофика Бахрамова толпа фанатов устроила опасное шоу: в ход пошли пиротехнические изделия и стеклянные бутылки. Без пострадавших не обошлось — в суматохе травмы получил один из болельщиков.

Впрочем, стражи порядка оперативно вычислили нарушителей. По данным ведомства, личности всех участников инцидента установлены, в отношении них уже принимаются меры в строгом соответствии с законом.

Сама же игра выдалась на редкость богатой на события. Команды подарили зрителям настоящий триллер на поле, завершив принципиальное противостояние боевой ничьей со счетом 3:3.