Матч «Карабах» — «Нефтчи» омрачен беспорядками: начались массовые задержания

ТАСС: в Азербайджане задержали 19 фанатов после матча «Карабаха» и «Нефтчи»

Культура и спорт

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Субботнее дерби между футбольными клубами «Карабах» и «Нефтчи» в Баку запомнилось не только яркими шестью голами, но и серьезными беспорядками. Как пишет ТАСС со ссылой на пресс-службу МВД Азербайджана, сразу после игры правоохранители задержали 19 человек, пытавшихся спровоцировать массовые потасовки у арены.

Напряжение витало в воздухе как до стартового свистка, так и после финального. На подступах к Республиканскому стадиону имени Тофика Бахрамова толпа фанатов устроила опасное шоу: в ход пошли пиротехнические изделия и стеклянные бутылки. Без пострадавших не обошлось — в суматохе травмы получил один из болельщиков.

Впрочем, стражи порядка оперативно вычислили нарушителей. По данным ведомства, личности всех участников инцидента установлены, в отношении них уже принимаются меры в строгом соответствии с законом.

Сама же игра выдалась на редкость богатой на события. Команды подарили зрителям настоящий триллер на поле, завершив принципиальное противостояние боевой ничьей со счетом 3:3.

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