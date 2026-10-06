26-летняя дочь Агутина и Варум показал фигуру в вечернем платье

25-летняя Елизавета-Мария Варум-Агутина, дочь российских артистов Леонида Агутина и Анжелики Варум, обычно предпочитает рокерский и неформальный стиль одежды, но недавно она продемонстрировала свою женственную сторону — надела облегающее гламурное платье с вырезом на бедре и собрала волосы в элегантный пучок, пишет Womanhit.

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С детских лет Лиза живет в США — ее воспитанием занимались дедушка Юрий Варум и его жена. Родители Лизы были заняты музыкальной карьерой, поэтому решили, что девочке будет лучше остаться с родней матери.

Варум-Агутина пошла по стопам родителей и связала судьбу с музыкой, выбрав рок. Она выступает в составе панк-группы Bruvvy Band, но коллектив пока не добился мирового признания.

У Леонида Агутина есть еще одна дочь — Полина Воробьева, которая живет во Франции. Ее мать — балерина Мария Воробьева.

Ранее сообщалось, что Анжелика Варум тайно купила дом в Майами и «скрыла» его за компанией.