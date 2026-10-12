За билеты на Уэста можно вернуть сервисные сборы: юрист рассказал, как взыскать деньги за отмененные концерты

Отмена концертов Канье Уэста в России обернулась не только разочарованием для фанатов, но и серьезным юридическим риском для организаторов. Как пояснил NEWS.ru юрист Михаил Пирогов, зрители, купившие билеты на несостоявшиеся шоу, вправе не просто вернуть потраченные деньги, а взыскать неустойку, которая в отдельных случаях превышает стоимость билета в 2,5 раза.

Он уточнил, что речь идет о полноценной защите прав потребителей: поскольку выступления официально отменены, покупатели могут требовать возврата всей суммы, включая сервисные сборы, которые билетные операторы обычно пытаются оставить себе. Это меняет расстановку сил — теперь не зритель зависит от организатора, а организатор рискует куда больше, чем стоимость одного билета.

По словам юриста, механизм взыскания довольно жесткий. Помимо основной цены, зритель может претендовать на неустойку в размере 3% от стоимости билета за каждый день просрочки, но не более его полной цены. Если организатор отказывается добровольно удовлетворить требования, суд назначает штраф в размере 50% от присужденной суммы и компенсацию морального вреда. На практике это приводит к тому, что общая сумма взыскания может в разы превышать изначальные расходы на билет, делая отказ от возврата финансово невыгодным для устроителей шоу. Попытка сэкономить на зрителях оборачивается для организаторов куда более серьезными потерями, чем просто возврат денег.

Он отметил, что последствия для Say Agency и билетного оператора Intickets могут быть комплексными. Пирогов отмечает, что при невозврате средств им грозят не только финансовые санкции, но и проверки правоохранительных органов. Уже сейчас в районных судах Санкт-Петербурга зарегистрированы первые иски к этим компаниям, и, по словам юриста, эта практика будет только расширяться. Чем дольше организаторы тянут с выплатами, тем больше зрителей присоединяются к судебным разбирательствам, а суммарные требования растут как снежный ком. В итоге репутационные и материальные издержки могут оказаться значительно выше, чем простой возврат стоимости билетов.

По его мнению, отмененные концерты — не повод молча смириться с потерей денег. Закон стоит на стороне потребителя, позволяя вернуть не только основную сумму, но и сервисные сборы, а также получить неустойку, штраф и компенсацию морального вреда. Для организаторов же это сигнал: игнорировать требования зрителей себе дороже. Практика исков в Санкт-Петербурге, скорее всего, станет примером для других регионов, и тем, кто до сих пор не вернул деньги, стоит поторопиться — иначе сумма взыскания вырастет кратно.

Ранее телеведущая Кудрявцева призналась, что не может вернуть деньги за концерт Канье Уэста.