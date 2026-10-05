Не стало народного художника России Шалвы Бедоева

Ушел из жизни народный художник России Шалва Бедоев, сообщил ТАСС. Он скончался в своей мастерской на Тверской-Ямской в Москве. Его тело обнаружили только 5 октября работники Союза художников, предварительно, он пролежал там около месяца. Бедоеву было 85 лет.

Смерть художника подтвердили в Северо-Осетинском государственном университете имени К. Л. Хетагурова. По словам собеседницы издания, накануне внуки забрали Бедоева в Москву, и он очень плохо выходил на связь.

Бедоев родился 15 октября 1940 года в селе Монастер Грузинской ССР. Окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Начал выставляться в начале 1970-х годов. Был участником всесоюзных, всероссийских и международных выставок.

Полотна Бедоева находятся в Государственном Русском музее, музее Российской Академии художеств, в музеях России и зарубежных стран, а также в частных коллекциях. В 1977 году он стал членом правления Союза художников СССР.

В 2000–2005 годах Бедоев был председателем правления Союза художников Республики Северная Осетия — Алания. В 2019 году был удостоен звания народного художника Российской Федерации.

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