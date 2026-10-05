Не стало народного художника России Шалвы Бедоева

tass: в Москве в мастерской нашли тело народного художника России Шалвы Бедоева

Культура и спорт

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]

Ушел из жизни народный художник России Шалва Бедоев, сообщил ТАСС. Он скончался в своей мастерской на Тверской-Ямской в Москве. Его тело обнаружили только 5 октября работники Союза художников, предварительно, он пролежал там около месяца. Бедоеву было 85 лет.

Смерть художника подтвердили в Северо-Осетинском государственном университете имени К. Л. Хетагурова. По словам собеседницы издания, накануне внуки забрали Бедоева в Москву, и он очень плохо выходил на связь.

Бедоев родился 15 октября 1940 года в селе Монастер Грузинской ССР. Окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Начал выставляться в начале 1970-х годов. Был участником всесоюзных, всероссийских и международных выставок.

Полотна Бедоева находятся в Государственном Русском музее, музее Российской Академии художеств, в музеях России и зарубежных стран, а также в частных коллекциях. В 1977 году он стал членом правления Союза художников СССР.

В 2000–2005 годах Бедоев был председателем правления Союза художников Республики Северная Осетия — Алания. В 2019 году был удостоен звания народного художника Российской Федерации.

Ранее стало известно о смерти партнера Никиты Михалкова по фильму «Униженные и оскорбленные» Игоря Абрамова.

Актуально

Читайте также

Никита Пресняков пожаловался, что провел ночь на улице Франции

Никита Пресняков пожаловался, что провел ночь на улице Франции

Стало известно, сколько на подарок жене потратил Алексей Воробьев

Стало известно, сколько на подарок жене потратил Алексей Воробьев

«Полноценно мы виделись год назад»: дочь Марии Шукшиной рассказала об общении с сыном

«Полноценно мы виделись год назад»: дочь Марии Шукшиной рассказала об общении с сыном

Дочь актрисы Анны Ковальчук вышла замуж в Северной столице

Дочь актрисы Анны Ковальчук вышла замуж в Северной столице

«Страна звучит»: россияне могут выбрать лучший клип на национальном языке

«Страна звучит»: россияне могут выбрать лучший клип на национальном языке

Футболист неделю ел только сгущенку после обмана агента

Запрещенный язык: ИИ-песни с матом набирают популярность и приносят доход

Запрещенный язык: ИИ-песни с матом набирают популярность и приносят доход

«Сплошное великолепие»: Харламов рассказал о первых эмоциях после рождения дочери

«Сплошное великолепие»: Харламов рассказал о первых эмоциях после рождения дочери

Родные режиссера Юрия Мороза показали редкие снимки с ним

Родные режиссера Юрия Мороза показали редкие снимки с ним

«Мне мужики не нужны давно»: Дана Борисова отказалась от семьи

«Мне мужики не нужны давно»: Дана Борисова отказалась от семьи

Мама Соседова раскрыла подробности смерти единственного сына

Мама Соседова раскрыла подробности смерти единственного сына

В семье звезды «Милых обманщиц» Чада Лоу трагедия: актер потерял 13-летнюю дочь

В семье звезды «Милых обманщиц» Чада Лоу трагедия: актер потерял 13-летнюю дочь

Добавьте mosregtoday.ru в избранное