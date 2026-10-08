«Даже поплакала»: Джанабаева вспомнила о неудачном эксперименте со внешностью на съемках клипа в «ВИА Гре»

Super: Джанабаева рассказала о неудачном опыте во время съемок в клипе «ВИА Гры»

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

47-летняя бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева рассказала о неудачном опыте со своей внешностью во время первых съемок в клипе «ВИА Гры» — «Мир, о котором я не знала до тебя», передает Super.

Артистка вспомнила, что перед съемками посетила салон красоты, чтобы немного постричься, но осталась крайне недовольна результатом.

«И мастер своей уверенной рукой чикает мне челочку, как по спецзаказу. Вышла я, конечно, недовольной собой, даже поплакала», — рассказала она.

Чуть позже режиссер и оператор, отметила Альбина, помогли ей собраться с силами и настроиться на работу. Спустя 23 года певица считает тот клип прекрасным, но сделала вывод, что накануне важных съемок не стоит посещать салоны и доверять свою внешность мастерам.

Ранее сообщалось, что певец Валерий Меладзе остановил концерт в Чехии из-за драки в зале.

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