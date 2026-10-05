Более 23 тыс. гостей: книжная ярмарка в Нижнем Новгороде бьет рекорды

Нижегородская книжная ярмарка закрылась с впечатляющими цифрами: за три дня масштабное литературное событие объединило более 23 тыс. читателей, которые унесли с собой свыше 26 тыс. книг. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Однако ярмарка стала не просто точкой сбыта, а полноценным культурным кластером. В эти дни город превратился в эпицентр интеллектуальной жизни, где деловая программа шла рука об руку с большим искусством. Центральным событием стал Международный литературный фестиваль имени Максима Горького, подаривший городу новую волну интереса к классике. Параллельно чествовали лауреатов премии «Данко», а на Международном форуме «Золотой Витязь» зрители погрузились в атмосферу литературно-музыкального спектакля «Ты не становишься воспоминаньем…» с участием Ольги Кабо и Валерия Баринова. Кульминацией форума стал юбилейный концерт Николая Бурляева, где мощное звучание Праздничного хора Данилова монастыря создало ощущение настоящего соборного единства.

Секрет таких высоких продаж кроется в живом диалоге. Нижегородцы получили редкую возможность лично пообщаться с настоящими звездами современной словесности и сцены. Любовь Казарновская, Александра Маринина, Олег Рой, Дмитрий Емец, Ася Лавринович, Николай Свечин, Вадим Верник, Тутта Ларсен и Юлия Высоцкая не просто раздавали автографы, а вели живые дискуссии, делились творческими планами и отвечали на самые каверзные вопросы. Этот прямой контакт оказался главным двигателем торговли: в топ-5 авторов по суммарным продажам на стенде федеральной сети «Читай-город» вошли именно те, кто лично выходил на сцену. Читатели голосовали рублем за тех, чью интонацию и харизму они почувствовали вживую.

Расклад читательских предпочтений оказался весьма показательным. В сегменте художественной литературы безоговорочным лидером стал двухтомник Александры Марининой «Люди за спиной» — читатели соскучились по новым расследованиям Насти Каменской. В затылок ей дышит сентиментальная проза Аси Лавринович с романом «Отель с неприятностями», а бронзу читательского внимания разделил наш земляк Николай Свечин с историческими детективами «Горячее Белое море» и «Секретные люди». Не остались без внимания и семейные саги Дмитрия Емеца о мире за тысячу лет до Тани Гроттер, а также его «Бунт пупсиков».

В то же время в нон-фикшене победила тяга к корням и личному опыту. Читатели скупали гастрономические путеводители Юлии Евдокимовой по Владимирским и нижегородским вкусам, мемуары оперной дивы Любови Казарновской «Моих раздумий зеркала и звуки», ироничные детективы Дарьи Донцовой и кулинарную книгу о «Смешариках». Замкнула пятерку лидеров резонансная исповедь журналиста Маргариты Симоньян «Непервая любовь. Исповедь горя и радости». Нижегородская ярмарка наглядно доказала: книга сегодня продается не через сухую рекламу, а через эмоцию, которую автор способен подарить со сцены.

Ранее сообщалось, что более 20 издательств России представили работы на фестивале «Мысли» в Кузбассе.