Мать Соседова едва не стала жертвой мошенников после смерти сына

88-летняя Антонина Петровна, мама музыкального критика Сергея Соседова, столкнулась с мошенниками, которые под видом сотрудников Министерства культуры предлагали присвоить сыну звание народного артиста РФ и установить мемориальную доску, сообщает NEWS.ru.

По словам пенсионерки, аферисты также пытались выяснить ее паспортные данные, но она быстро раскусила преступников и закончила разговор. Теперь семья ограждает ее от звонков с неизвестных номеров.

Соседов называл свою маму самым близким человеком. После похорон отца в 2009 году Сергей вместе с ней жил в двухкомнатной московской квартире. Критик не стремился съезжать от Антонины Петровны и признавался, что «избалован заботой мамы». Женщина готовила сыну завтраки, а он заботился о ее здоровье и водил к врачам.

Женщина рассказывала, что сын вечерами часто делился с ней мыслями о музыке, литературе и живописи. Мама критика вспоминала, что в детстве они отдали Сергея в музыкальную школу, а позже он стал много читать.

«Мы в детстве отдали Сережу в музыкальную школу. У него не было рвения, но окончил он ее хорошо. А дальше стал много читать. Что бы я у него ни спросила, Сережа всегда знал ответ. Я иногда удивлялась, откуда он все знает», — поделилась она.

Напомним, Соседов погиб во время рабочей поездки в Якутию: музыкальный критик упал с лестницы и сильно ударился головой. Травма оказалась несовместимой с жизнью. Журналиста похоронили на Перепечинском кладбище в Подмосковье рядом с отцом.

Накануне похорон Антонина Петровна признавалась, что боится не пережить этот день. На церемонию прощания мама Соседова приехала в сопровождении старшего сына Владимира и его жены. На кладбище женщина потеряла сознание, ее реанимировали врачи прямо рядом с могилой сына.

«Я не могу отойти от смерти Сережи. Так не должно быть, понимаете? Поможет только время», — говорит сейчас женщина.

Ранее стало известно о жалобах Сергея Соседова на обувь перед смертью.