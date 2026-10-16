Катерина Ковальчук растрогала подписчиков милым видео с новорожденной дочкой

На кадрах артистка лежит с ребенком на кровати, повторяя позы, которые делала во время беременности. Это первый публичный показ малышки. Поклонники тепло отреагировали на ролик, отметив, что Катерина выглядит счастливой.

Ковальчук познакомилась с 45-летним резидентом Comedy Club Гариков Харламовым на съемках сериала «Гусар». Их отношения были непростыми: пара несколько раз расходилась, но в итоге воссоединилась. В июне 2024 года они зарегистрировали брак, а 7 августа сыграли свадьбу в Подмосковье.

Дочь звездной пары родилась 10 сентября. Через две недели после этого Гарик стал гостем шоу «КСТАТИ», где поделился подробностями родов супруги. В частности, он рассказал, что врачи предлагали ему перерезать пуповину, но он отказался. Для Харламова этот ребенок стал вторым — у него есть дочь от актрисы Кристины Асмус.

Ранее актриса Катерина Ковальчук показала фото с прогулки с новорожденной дочерью.