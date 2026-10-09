Меч Дарта Вейдера из «Звездных войн» продают за $1 млн: кто использовал его на съемках

Световой меч Дарта Вейдера, использовавшийся на съемках двух фильмов киносаги «Звездные войны», выставят на аукцион в США за $1 млн. Торги организует аукционный дом Heritage Auctions, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию организаторов.

Речь идет об оригинальном реквизите, который использовали при создании фильмов «Звездные войны: Эпизод V — Империя наносит ответный удар» 1980 года и «Звездные войны: Эпизод VI — Возвращение джедая» 1983 года.

Световой меч находился в руках актера Дэвида Проуза, исполнявшего роль Дарта Вейдера, а также его дублера. Именно этот реквизит применялся во время работы над сценами с одним из главных персонажей фантастической саги.

Аукцион назначен на 12 ноября. Помимо меча Дарта Вейдера, коллекционерам предложат другие предметы, связанные с популярной киновселенной.

Среди лотов заявлен карабин EE-3 Бобы Фетта, использовавшийся в фильме «Империя наносит ответный удар». Также на торги выставят световой меч Энакина Скайуокера из картины «Звездные войны: Эпизод III — Месть ситхов», вышедшей в 2005 году.

Предметы реквизита из «Звездных войн» уже продавались на американских аукционах за многомиллионные суммы. Так, в июле 2026 года световой меч Люка Скайуокера, который использовали на съемках «Империя наносит ответный удар», ушел с молотка за $3,75 млн.

«Звездные войны» — фантастическая вселенная, созданная американским режиссером Джорджем Лукасом в 1970-х годах. Помимо полнометражных фильмов, франшиза включает сериалы, книги, комиксы и видеоигры.