«Он не был вспыльчивым»: героиня «голого» снимка с Самойловой и Джиганом раскрыла всю правду об их отношениях

VOICE: экс-подруга Джигана и Самойловой рассказала об отношениях в их паре

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Лали Чабоки, 44-летняя модель и бывшая подруга рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вейнштейна) и Оксаны Самойловой, рассказала об отношениях в звездной паре. Историю из знакомства сообщил VOICE со ссылкой на отрывок ток-шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Чабоки отметила, что хорошо знакома с бывшими супругами. Она рассказала историю происхождения того самого откровенного фото с Джиганом и Оксаной в джакузи. По словам Лали, раньше она работала моделью, и российские рэперы часто приглашали ее на съемки клипов. Тогда же она подружилась с Самойловой.

Совместное фото с Лали было сделано 17 лет назад. По словам модели, она не видела, чтобы Джиган ругался с Оксаной или был вспыльчив по отношению к ней и детям.

«Он был начинающий артист, все делали что-то провокационное, чтобы на них больше обращали внимание, чтобы вызвать эмоции аудитории. По сей день фото обсуждают», — заявила модель.

Она также не верит, что Денис в то время мог пристраститься к запрещенным веществам. Чабоки считает, что Джиган всегда был за спорт и правильное питание.

«На его кадры с оружием я отреагировала: „Очередное шоу просто“», — сказала она.

Ранее Оксана Самойлова вышла на связь после скандального интервью Ксении Собчак.

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