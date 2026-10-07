У Пугачевой, живущей на Кипре, заметили поврежденную руку

18-летний певец Егор Вильмс и регулярный гость тематического музыкального фестиваля «Пугачевская весна» специально прилетел из Москвы на Кипр, чтобы найти 77-летнюю Аллу Пугачеву, пишет Teleprogramma.org.

Отмечается, что молодой артист ждал четыре часа, чтобы в итоге встретил певицу, которая неспешно гуляла по Лимасолу. Егор окликнул Примадонну, они коротко поговорили, он попросил фото и автограф. Пугачева пригласила Егора в ресторан, где оставила автограф.

В личном блоге Егор опубликовал несколько снимков, в том числе фото, на котором Алла Борисовна пишет пожелания в блокноте, а ее левая рука с повязкой попала в кадр. Также Егор сделал с Пугачевой селфи, на которых певица предстала практически без ретуши.

Встреча напомнила о событиях конца июля, когда Пугачева появилась на закрытии музыкального фестиваля в Юрмале с тростью. Тогда певица рассказала, что упала, сломала ногу и тазобедренный сустав, и четыре месяца была практически обездвижена.

Ранее певица Алла Пугачева вместе с дочерью посетила концерт экс-солиста Modern Talking.