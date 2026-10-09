Беременная Кравец рассказала о поддержке и внимании со стороны мужа

41-летняя светская львица Алена Кравец готовится стать мамой. При этом она долго не афишировала свое положение.

Как пишет MK.RU, первые месяцы беременности, по признанию самой Алены, были тяжелыми — существовала угроза выкидыша. Сейчас ситуация стабилизировалась, тревоги отступили, и, как отметила Алена, появился творческий подъем.

«У меня появилось много творческих идей, которые я планирую осуществить. Ребенок, знаете ли, вдохновляет», — сказала она.

Отдельной темой стал вес Алены. По ее словам, всю жизнь она весила в пределах 48-49 кг, а сейчас ее вес перешел отметку в 56 кг. По признанию Кравец, это стало для нее эмоциональным испытанием.

При этом муж Алены окружает ее вниманием, поддерживает и старается исполнить каждое желание. У Кравец особые капризы — ее тянет на рубины, и супруг подарил ей колье, серьги и кольцо с этими камнями.

«Так что теперь я вся в рубинах!» — похвасталась она.

Алена намерена рожать первенца в Москве. Она настаивает на кесаревом сечении — этот вопрос уже обсудила с врачами и поставила условие.

Ранее Алена Кравец высказалась о замужестве и родах младшей дочери Никиты Михалкова.