«У меня есть доказательства»: Гогунский шокировал заявлением о Майкле Джексоне

Виталий Гогунский, 48-летний российский актер, прославившийся ролью Кузи в сериале «Универ», заявил, что американский поп-исполнитель Майкл Джексон жив, пишет Teleprogramma.org. Артист отметил, что у него есть соответствующие доказательства.

В интервью журналистке Лауре Джугелии Гогунский сказал, что не верит в смерть Майкла. В качестве аргумента он привел тот факт, что биографический фильм «Майкл» якобы продюсировал сам Джексон.

«Кстати, его гроба же никто не видел, никто не открывал. Я серьезно, на свое мнение я претендую, справка от психиатра есть», — заявил артист.

Пользователи восприняли заявление с иронией, а в комментариях появились шутки. Некоторые пользователи вспомнили, что актер и раньше делал эпатажные высказывания.

В 2025 году, например, Виталий дал резонансное интервью Ксении Собчак, в котором рассуждал о патриархальных ценностях и роли женщины в семье. Слова Гогунского тогда вызвали волну критики.

Напомним, Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в Лос-Анджелесе. Официальная причина смерти — передозировка пропофола, которую врачи квалифицировали как убийство. Личный врач певца Конрад Мюррей был признан виновным в непредумышленном убийстве и отсидел два года в тюрьме.

Ранее актриса Настасья Самбурская резко ответила Виталию Гогунскому на высказывания о ней в интервью.