Фигурист Угожаев признался, что ожидал строгого судейства на турнире в Грузии

Фигурист Угожаев ожидал строгого судейства на турнире Trialeti Trophy в Грузии

Культура и спорт

Фото: [ФФККР]

Российский фигурист Николай Угожаев признался, что ожидал строгого судейства на турнире Trialeti Trophy в Батуми, и ожидания его не подвели.

После короткой программы россиянин занимает третье место с 82,96 балла. Лидирует грузинский фигурист Ника Эгадзе (93,80), вторая позиция у Михаила Селевко из Эстонии (87,87). Еще один российский спортсмен Матвей Ветлугин идет на четвертом месте (73,96).

«В балльной системе не буду оценивать, можно было лучше, но для первого раза пойдет. Дальше будет, надеюсь, лучше. Старался не отдавать прыжки», — рассказал Угожаев.

Ранее Николай Угожаев рассказал об обстановке на турнире в Батуми. Фигуриста впечатлила грузинская кухня, и он собирается в полной мере отдать ей должное по окончании соревнований.

Читайте также

«Пусть отправят нуждающимся»: Джигурда отказался от положенной пенсии в ₽10 тысяч

«Пусть отправят нуждающимся»: Джигурда отказался от положенной пенсии в ₽10 тысяч

Стало известно, с кем в отношениях состоит 20-летняя муза Киркорова

Стало известно, с кем в отношениях состоит 20-летняя муза Киркорова

Паулина Андреева появилась на открытии бутика в Москве

Паулина Андреева появилась на открытии бутика в Москве

Российские фигуристки провели тренировку перед турниром Trialeti Trophy в Батуми

Российские фигуристки провели тренировку перед турниром Trialeti Trophy в Батуми

«Спасать себя, а не терпеть»: жена Натана рассказала о доверии после измены

«Спасать себя, а не терпеть»: жена Натана рассказала о доверии после измены

Бестемьянова назвала Аделию Петросян «потрясающе харизматичной спортсменкой»

Бестемьянова назвала Аделию Петросян «потрясающе харизматичной спортсменкой»

Врачи нашли в груди Виктории Бони паразитов

Врачи нашли в груди Виктории Бони паразитов

51-летний Шура удивил поклонников необычным выбором наряда

51-летний Шура удивил поклонников необычным выбором наряда

«Мне мужики не нужны давно»: Дана Борисова отказалась от семьи

«Мне мужики не нужны давно»: Дана Борисова отказалась от семьи

Плющенко госпитализировали в Турции

Плющенко госпитализировали в Турции

Владимир Кличко претендует на имущество покойной актрисы Панеттьери в $6 млн

Владимир Кличко претендует на имущество покойной актрисы Панеттьери в $6 млн

Стало известно, сколько на отдых потратили Семенович и ее жених

Стало известно, сколько на отдых потратили Семенович и ее жених

Добавьте mosregtoday.ru в избранное