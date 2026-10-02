Фигурист Угожаев признался, что ожидал строгого судейства на турнире в Грузии

Российский фигурист Николай Угожаев признался, что ожидал строгого судейства на турнире Trialeti Trophy в Батуми, и ожидания его не подвели.

После короткой программы россиянин занимает третье место с 82,96 балла. Лидирует грузинский фигурист Ника Эгадзе (93,80), вторая позиция у Михаила Селевко из Эстонии (87,87). Еще один российский спортсмен Матвей Ветлугин идет на четвертом месте (73,96).

«В балльной системе не буду оценивать, можно было лучше, но для первого раза пойдет. Дальше будет, надеюсь, лучше. Старался не отдавать прыжки», — рассказал Угожаев.

Ранее Николай Угожаев рассказал об обстановке на турнире в Батуми. Фигуриста впечатлила грузинская кухня, и он собирается в полной мере отдать ей должное по окончании соревнований.