Бразилец из ЦСКА назвал три любимых русских слова: приличным оказалось только одно

Хавбек ЦСКА Алвес назвал три любимых русских слова, цензурное из них только одно

Культура и спорт

Фото: [ПФК ЦСКА]

Бразильский полузащитник ЦСКА Матеус Алвес во время стрима назвал три любимых русских слова, из них нематерным оказалось только одно.

Только слово «спокойно» можно привести в публикации, два других представляют из себя распространенные русские нецензурные ругательства.

21-летний Матеус Алвес проводит в ЦСКА второй сезон, так что у бразильца было достаточно времени для изучения отдельных русских слов. В июле прошлого года армейцы заплатили за перспективного полузащитника «Сан-Паулу» €5,1 млн.

В нынешнем сезоне Матеус Алвес сыграл в девяти матчах за ЦСКА во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил игру команды в товарищеском матче с Нигерией (3:3).

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