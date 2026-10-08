Экс-форвард сборной России усомнился, что Овечкин вернется в КХЛ на полный сезон

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский в разговоре с порталом «Спорт день за днем» высказался о перспективах Александра Овечкина провести сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

На днях 41-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» объявил, что нынешний сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Овечкин неоднократно говорил, что хотел бы завершить карьеру в родном московском «Динамо».

Сушинский считает, что полноценное возвращение стало бы проблематичным для ветерана, — возраст берет свое.

«Красивая история будет, если «Динамо» подпишет его на один матч, дадут сыграть прощальный матч, выставочный – вот это будет очень красиво. Понятно, что все хотят, чтобы Саша еще поиграл, посмотреть на него во всех городах, но тут в первую очередь он сам должен решить, надо ему это или нет», — сказал Сушинский.

Ранее о карьере Овечкина высказался звезда НХЛ Коннор Макдэвид.