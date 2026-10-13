Министр спорта России высказался об обращении Украины в Спортивный арбитражный суд
Министр спорта Дегтярев: Украина не имеет права обжаловать решения МОК по России
Фото: [Министерство спорта РФ]
Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев высказался о претензиях Украины из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК) по восстановлению статуса ОКР.
В начале июня МОК восстановил ОКР в правах и рекомендовал международным федерациям снять все ограничения по допуску российских спортсменов. Национальный олимпийский комитет Украины подал по этому поводу иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).
«Решение МОК не должно касаться Украины, поскольку она не является стороной в каком-либо споре, связанном с этим делом. Следовательно, может быть только один исход: иск должен быть отклонен, так как у истца нет правовых оснований выступать в этом деле. Отношения между МОК и Россией — это дело МОК и России», — сказал Дегтярев.
Функционер подчеркнул, что МОК стремится сосредоточиться на спорте и не хочет втягивать себя в политические игры. Дегтярев отметил, что Россия никогда не требовала отстранять кого-либо. Также он предупредил, что попытки устраивать провокации против российских спортсменов могут обернуться международными санкциями, в частности лишением права проводить соревнования.