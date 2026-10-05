Потап перерегистрировал бизнес Насти Каменских в США на фоне языкового скандала

45-летний украинский рэпер Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко) перенес музыкальный бизнес своей жены, 39-летней украинской певицы Насти Каменских в США, сообщил Super со ссылкой на телеграм-канал SHOT. Все это произошло на фоне затяжной череды публичных разбирательств.

Отмечается, что в конце сентября Потап официально зарегистрировал новую коммерческую корпорацию NICE2CU INTERNATIONAL CORP. на территории Флориды. Украинская компания певицы с таким же названием, которая работает с 2016 года, ушла в минус. Через нее Настя занималась менеджментом и продвижением.

Накануне Потап и Каменских попали в так называемый языковой скандал: тогда артисты заявили, что имеют право говорить на русском языке, так как считают себя свободными. После этого в одном из интервью певица призналась, что из-за перехода на украинский язык у нее возникли проблемы со здоровьем.

Ранее сообщалось, что Настю Каменских внесли в базу «Миротворец»*.

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