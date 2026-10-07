Боня призвала общаться с деревьями: она считает, что разговоры с ними спасают

46-летняя телеведущая Виктория Боня поделилась своим взглядом на общение с деревьями, передает Super. Она считает, что разговоры с ними могут положительно влиять на человека.

По ее мнению, деревья — это живые существа, причем «живее многих». Боня подчеркнула, что важно не просто находиться рядом с деревьями, но и обращаться к ним с теплыми словами.

«Деревьям очень важно говорить: „Я тебя люблю“, „Я тебя вижу“, „Я тебя чувствую“. Деревья живые», — сказала телеведущая.

Публикация вызвала неоднозначную реакцию среди подписчиков. Некоторые пользователи согласились с Викторией и отметили, что чувствуют себя спокойнее на природе. Другие отнеслись к ее словам с иронией и скепсисом. Сама Виктория не стала комментировать критику, но продолжила делиться своими мыслями.

Так или иначе, Боня продолжает удивлять аудиторию. Ее советы и размышления всегда вызывают живой отклик, и этот случай не стал исключением.

Ранее Виктория Боня отреагировала на насмешки после рассказа о паразитах в груди.