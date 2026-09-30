Звезда новых «Папиных дочек» Денисова стала женой: актриса взяла фамилию мужа

220летняя звезда сериала «Папины дочки. Новые» Полина Денисова вышла замуж за 25-летнего актера Антона Рогачева, сообщает VOICE. Артистка опубликовала в личном блоге фото и видео из ЗАГСа. На церемонии Полина была в белом костюме с фатой, прикрывающей лицо. Жених был в черном костюме, белой рубашке и галстуке.

Она также рассказала, что во время церемонии на ЗАГС сел белый голубь. Она назвала этот момент символичным.

«Святой дух рядом. И теперь я Рогачева», — отметила актриса.

В феврале Полина рассекретила романтические отношения с Антоном— в день своего рождения она поделилась романтическими фотографиями с актером. Позже пара вместе появилась на премьере фильма «На льду».

1 июля Полина объявила о помолвке, показав коробочку с кольцом, украшенным бриллиантом, и совместный снимок с избранником.

Ранее сообщалось, что бывшая ведущая «Орла и Решки» Мария Ивакова вышла замуж.