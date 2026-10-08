Черчесов указал, что VAR не выполняет изначальные задачи

Тренер «Ахмата» Черчесов готов тремя руками голосовать за частичную отмену VAR

Культура и спорт

Фото: [ФК «Ахмат»]

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в разговоре со «Спорт-Экспрессом» объяснил, что его не устраивает в работе VAR (видеоассистент рефери).

Специалист указал, что VAR отошел от изначальной установки — исправлять явные ошибки арбитров в поле. Однако минимальное касание — «буквально ногтя» — нельзя считать явной ошибкой.

«Когда любое минимальное касание начинают рассматривать под микроскопом, возникает другая проблема. Падает и квалификация самих судей. Если бы у меня было три руки, то поднял бы все за отмену VAR», — сказал Черчесов.

Авторитетный тренер уточнил, что он не против видеотехнологий как таковых. Черчесов считает полезным их использование при определении офсайда или взятия ворот.

«Ахмат» занимает десятое место в РПЛ, набрав 10 очков в девяти турах. Первую игру после перерыва на сборные грозненцы проведут дома 11 октября против калининградской «Балтики».

Ранее спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао рассказал об отступных в новом контракте Эсекьеля Барко.

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