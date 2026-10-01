Звезда «Слова пацана» сделала неожиданное признание о своей славе и фанатах

Актриса из «Слова пацана» Красовская призвала поклонников не стесняться

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Актриса Анастасия Красовская, известная по «Слову пацана» и «Дайте шоу!», рассказала Леди Mail, как относится к популярности. Большие скопления людей, как оказалось, ей некомфортны, но сами люди и внимание зрителей — нет.

Как призналась актриса, если на улице подходят и хвалят ее работу, она всегда рада — для нее это ценно, ведь кино существует благодаря зрителю. Но тайная съемка и слежка, по ее мнению, не понравятся никому. Красовская — за открытость: увидели на улице — подходите, она с удовольствием сфотографируется и поболтает. Однако скрытные съемки ее напрягают.

При этом популярность у себя она «до последнего отрицает» и ходит туда, куда хочется, не ограничивая себя страхом быть замеченной. Главный плюс славы — общение с аудиторией: ей приятно понимать, что работа поддерживает и вдохновляет людей. Минус — приходится напоминать себе не тревожиться: контролировать чужое восприятие невозможно.

О хейте актриса говорит честно: ей не все равно, но со временем она научилась отделять жизнь от интернета. Право не любить фильм или персонажа есть у каждого. Ей интереснее читать не просто похвалу или критику, а объяснение, почему человек что-то почувствовал. А пытаться всем понравиться — «путь в никуда».

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