Forbes представил десятку самых высокооплачиваемых игроков НХЛ в новом сезоне: двое россиян в списке

В рейтинге учтены как доходы собственно за хоккей (зарплата и подписные бонусы по контрактам), так и средства, поступаемые от внеспортивной деятельности, — реклама и бизнес.

Отметим, что зарплата игрока в конкретный год может не совпадать с кэпхитом (среднегодовым заработком, который учитывается под потолком зарплат). Так, например, российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов заключил с клубом контракт с кэпхитом $17 млн, но в нынешнем сезоне он получит $19,1 млн. Плюс россиянин заработает еще $300 тыс. внехоккейных денег. Общий доход в $19,4 млн ставит его на пятое место в рейтинге Forbes.

Возглавляет список нападающий «Анахайм Дакс» Лео Карлссон ($21,2 млн), на третьем месте — его одноклубник Каттер Готье ($19,7 млн). Летом оба молодых нападающих подписали новые дорогостоящие контракты.

Между ними расположился лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид ($20,8 млн). Причем $6,5 млн от этой суммы канадец заработает вне льда.

Замыкает десятку еще один россиянин — голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин ($16 млн).