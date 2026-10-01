Ирина Роднина поставила на место олимпийского чемпиона после его слов о российских фигуристах

«Не хочу никого обижать, но есть явные лидеры, а есть те, кому просто веет удача. На Олимпиаде в мужском одиночном катании я давно такого скота не видела. По большому счету вперед вышел тот, кто меньше сделал ошибок», — сказала Роднина.