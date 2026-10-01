Ирина Роднина поставила на место олимпийского чемпиона после его слов о российских фигуристах
Роднина жестко ответила фигуристу Шайдорову: «Давно такого скота не было»
Фото: [«Единая Россия»]
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» жестко отреагировала на слова казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова.
Олимпийский чемпион Милана заявил, что возвращение российских спортсменов на международную арену не повлияет на расстановку сил в мировом фигурном катании.
«Не хочу никого обижать, но есть явные лидеры, а есть те, кому просто веет удача. На Олимпиаде в мужском одиночном катании я давно такого скота не видела. По большому счету вперед вышел тот, кто меньше сделал ошибок», — сказала Роднина.
На Олимпийских играх сразу несколько фигуристов, стоявших выше Шайдорова после короткой программы, в произвольной допустили грубые ошибки. В частности, сорвал прокат мировой лидер американец Илья Малинин.
Ранее НХЛ включила капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в тройку лучших хоккеистов, выбранных на драфте под первым номером.