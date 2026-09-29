Федор Смолов налетел на штраф от Роскомнадзора

SHOT: Роскомнадзор подал в суд на футболиста Федора Смолова

Культура и спорт

Фото: [ФК «Броук Бойз»]

Футболисту Федору Смолову грозит штраф до 300 тыс. руб. за неуплату налогового сбора за доходы от интернет-рекламы. По данным канала SHOT, Роскомнадзор подал в суд на экс-нападающего сборной России.

По данным источника, ведомство требует привлечь футболиста к административной ответственности из-за неуплаты 3% от рекламы букмекеров и ювелирного магазина, которых Смолов за последний год продвигал в своих соцсетях.

Также РКН подал в суд и на ряд других блогеров, среди которых Карина Нигай, Дина Саева и Саша Савельева.

36-летний Смолов фактически завершил футбольную карьеру, хотя об этом официально не завершал. Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и «Краснодара» выступает за медиафутбольную команду «Броук Бойз».

Ранее сообщалось, что Джонатан Альба возглавит «Родину» и пригласит практически весь тренерский штаб, с которым работал в «Ростове».

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