Стас Михайлов выступил во Владивостоке почти перед пустым залом

53-летняя жена Стаса Михайлова Инна опубликовала загадочные кадры с концерта мужа во Владивостоке. Она отметила, что 57-летний супруг выступал «почти в пустом зале», пишет Super. Сообщение Инны сразу же привлекло внимание подписчиков, ведь совсем недавно женщина заявила о расставании с певцом.

Напомним, Михайлова сделала шокирующее заявление в соцсетях в конце ноября. Она назвала артиста «человеком-фейком» и заявила, что не имеет отношения к нынешнему образу мужа. Официально ни Инна, ни сам Стас развод не подтверждали, но певец несколько недель назад все же прокомментировал слухи.

Михайлов состоит в браке с Инной около 15 лет. Пара сыграла свадьбу в августе 2011-го года во Франции. Артист познакомился с будущей супругой еще в 2006-м году. У Стаса и Инны двое общих детей и Инны — две дочери.

У Инны от прошлого брака с футболистом Андреем Канчельскисом также есть сын и дочь, а у Михайлова от прошлого союза остались две дочери.

Накануне в Сети заговорили о возможном расставании SHAMAN и Екатерины Мизулиной.