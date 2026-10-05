Стас Михайлов выступил во Владивостоке почти перед пустым залом

Super: жена Михайлова выложила загадочные кадры с концерта мужа во Владивостоке

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

53-летняя жена Стаса Михайлова Инна опубликовала загадочные кадры с концерта мужа во Владивостоке. Она отметила, что 57-летний супруг выступал «почти в пустом зале», пишет Super. Сообщение Инны сразу же привлекло внимание подписчиков, ведь совсем недавно женщина заявила о расставании с певцом.

Напомним, Михайлова сделала шокирующее заявление в соцсетях в конце ноября. Она назвала артиста «человеком-фейком» и заявила, что не имеет отношения к нынешнему образу мужа. Официально ни Инна, ни сам Стас развод не подтверждали, но певец несколько недель назад все же прокомментировал слухи.

Михайлов состоит в браке с Инной около 15 лет. Пара сыграла свадьбу в августе 2011-го года во Франции. Артист познакомился с будущей супругой еще в 2006-м году. У Стаса и Инны двое общих детей и Инны — две дочери.

У Инны от прошлого брака с футболистом Андреем Канчельскисом также есть сын и дочь, а у Михайлова от прошлого союза остались две дочери.

Накануне в Сети заговорили о возможном расставании SHAMAN и Екатерины Мизулиной.

Актуально

Читайте также

«Родовое гнездо»: дочь Валентины Талызиной передумала продавать дачу

«Родовое гнездо»: дочь Валентины Талызиной передумала продавать дачу

Лиза Моряк призналась, что у Андреасяна начались проблемы из-за уколов для похудения

Лиза Моряк призналась, что у Андреасяна начались проблемы из-за уколов для похудения

«Жалко только детей»: экс-звезда «Дома-2» Водонаева высказалась об откровениях Самойловой о Джигане

«Жалко только детей»: экс-звезда «Дома-2» Водонаева высказалась об откровениях Самойловой о Джигане

«Я очень счастлив быть с тобой»: Сарик Андреасян трогательно обратился к Лизе Моряк в день ее рождения

«Я очень счастлив быть с тобой»: Сарик Андреасян трогательно обратился к Лизе Моряк в день ее рождения

Появились неприятные подробности из жизни покойного сына Синди Кроуфорд

Появились неприятные подробности из жизни покойного сына Синди Кроуфорд

«Он говорил, что мы состаримся вместе»: Самойлова рассказала, за какие обещания Джигана держалась в браке

«Он говорил, что мы состаримся вместе»: Самойлова рассказала, за какие обещания Джигана держалась в браке

В Долгопрудном 4 октября пройдет пробег памяти Виктора Пацаева

В Долгопрудном 4 октября пройдет пробег памяти Виктора Пацаева

В Сети обсуждают танец Башарова на сцене: фанаты подозревают, что актер был пьян

В Сети обсуждают танец Башарова на сцене: фанаты подозревают, что актер был пьян

В Ивантеевке отметили День воспитателя: 130 педагогов соревновались в 7 эстафетах

В Ивантеевке отметили День воспитателя: 130 педагогов соревновались в 7 эстафетах

Запрещенный язык: ИИ-песни с матом набирают популярность и приносят доход

Запрещенный язык: ИИ-песни с матом набирают популярность и приносят доход

«Прощай, моя любовь»: в Сети заговорили о возможности расставании SHAMAN и Мизулиной

«Прощай, моя любовь»: в Сети заговорили о возможности расставании SHAMAN и Мизулиной

Стало известно, при каких условиях Варнава готова приехать в Москву с Кипра

Стало известно, при каких условиях Варнава готова приехать в Москву с Кипра

Добавьте mosregtoday.ru в избранное