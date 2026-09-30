Фигурист Угожаев после выступления в Батуми собирается насладиться грузинской кухней

Фигурист Угожаев: «Хинкали и хачапури просто тоннами буду в себя запихивать»

Культура и спорт

Фото: [ФФККР]

Российский фигурист Николай Угожаев рассказал об атмосфере на турнире Trialeti Trophy в Батуми после прогона своей произвольной программы.

Спортсмен отметил хорошее качество льда и высокий уровень организации соревнований. Отдал должное фигурист и грузинской кухне.

«Еда просто бомбическая, можно за недельку пару килограммчиков набрать. После произвольной программы хинкали и хачапури просто тоннами буду в себя запихивать», — сказал Угожаев.

Челленджер в Батуми пройдет с 1 по 3 октября. От России в нем примут участие по два одиночника у мужчин и женщин, а также по три спортивные пары и танцевальных дуэта.

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