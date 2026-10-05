Продюсера Джигурды отправили в тайскую тюрьму

Baza: продюсер Джигурды оказалась в тюрьме в Таиланде из-за билета в Россию

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Продюсер 65-летнего шоумена и актера Никиты Джигурды Екатерина попала в тайскую тюрьму из-за отсутствия обратного билета в Россию, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Отмечается, что во время проверки документов полиция обнаружила, что у Екатерины нет обратного билета в Россию. После задержания женщину поместили в местную тюремную камеру.

По словам самой Екатерины, в камере было очень холодно, и ей пришлось укрываться несколькими одеялами. Более того, местная администрация не предоставила женщине бесплатное питания, и ей приходилось покупать еду за свои деньги.

Екатерина отметила, что обычно проходит пограничные формальности по фаст-треку (возможность проходить предполетные формальности в аэропорту, минуя длинные очереди), но в этот раз выбрала стандартный зеленый коридор, где ее и задержали. В камере Екатерина провела более 12 часов, ее отпустили только рано утром.

Ранее сообщалось, что Никита Джигурда отказался от положенной государством пенсии.

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