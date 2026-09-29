Фетисов предположил, что травма Овечкина в межсезонье могла быть «уткой»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с ТАСС поделился своим мнением о подготовке Александра Овечкина к новому сезону в НХЛ.

41-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» начнет свой 22-й сезон в НХЛ. В начале предсезонки стало известно о повреждении, полученном Овечкиным. Нападающий позже вернулся к тренировкам, однако не сыграл ни в одном предсезонном матче.

«У ветеранов свой график, свои договоренности. Та новость о травме могла быть и уткой, и чем угодно. Подогревается интерес», — сказал Фетисов.

Прославленный защитник уверен, что у Овечкина и клуба есть план, как пройти регулярный чемпионат из 84 игр.

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