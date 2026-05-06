Мостовой рассказал, кого ЦСКА назначит виновным в случае неудачи со «Спартаком»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в разговоре с «Чемпионатом» дал свой прогноз на матч финала Пути регионов Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА.
Московское дерби пройдет на «Лукойл Арене» 6 мая.
«Мое предпочтение на стороне „Спартака“. Во-первых, играют дома. К тому же в ЦСКА произошло много катаклизмов. Главное — отставка Челестини. Почему сейчас? Ответы получим потом. Если пройдут „Спартак“, будут кричать, что все здорово. Если нет, скажут, что виноват Челестини», — сказал Мостовой.
ЦСКА разорвал контракт с главным тренером Фабио Челестини 4 мая. Гендиректор клуба Роман Бабаев признался, что этим ходом руководство хочет эмоционально встряхнуть команду. Готовит команду к игре тренер Дмитрий Игдисамов.
Победитель матча сыграет в суперфинале Кубка России. Его соперник определится в противостоянии «Динамо» и «Краснодара».