В подмосковном колледже «Энергия» проходит предметная неделя, посвященная 81-й годовщине Победы

С 4 по 8 мая во всех структурных подразделениях подмосковного колледжа «Энергия» разворачивается насыщенная программа предметной недели общеобразовательных дисциплин. Мероприятие приурочено к 81‐й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и призвано не только напомнить о героическом прошлом страны, но и помочь молодому поколению глубже прочувствовать связь времен и поколений. Об этом сообщает пресс‐служба Министерства образования Московской области.

Неделя началась с Единого классного часа «Помним сердцем». Студенты 2-го курса вместе с преподавателем Анной Лапкиной собрались, чтобы отдать дань памяти тем, кто когда‐то учился и работал в стенах колледжа, а затем ушел на фронт или самоотверженно трудился в тылу. Звучали фронтовые письма, стихи военных лет и личные истории семей — каждый рассказ становился живым свидетельством подвига народа.

Во второй день участники погрузились в живой разговор о главном. Преподаватели истории Шакир Суханбердин и Лейла Душемова помогли студентам осмыслить масштаб трагедии и подвига через конкретные цифры: 1418 дней и ночей войны, 27 млн советских людей, не вернувшихся домой, 1710 разрушенных городов и 70 тыс. сожженных сел. Эти данные становились отправной точкой для глубоких размышлений о цене Победы и значении исторической памяти.

До 9 мая колледж продолжит серию мероприятий в рамках Недели Памяти и Славы. Программа обещает быть разнообразной и эмоционально насыщенной: тематические уроки и классные часы «Письма погибших героев» и «Бессмертная Победа, бессмертны ее солдаты», конкурсы чтецов и патриотические состязания, исторические викторины и квесты «Летопись Победы», книжные выставки, погружающие в атмосферу военных лет через литературу и документы, конкурс творческих работ, трудовой десант и многое другое.

