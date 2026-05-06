Подмосковные гребцы завоевали восемь наград на всероссийском Кубке Победы

Подмосковные спортсмены завоевали восемь медалей на всероссийских соревнованиях по академической гребле «Кубок Победы» - шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, например, Мария Ракова (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР по летним видам спорта, Красногорск) одержала победу в одиночке среди женщин и в двойке в паре с Кирой Ювченко из Москвы, Андрей Потапкин (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР по летним видам спорта, Красногорск) - в двойке парной среди мужчин в экипаже с Александром Яковлевым из Челябинской области.

Кроме того, золотые награды получил Олег Дудко (областной Центр олимпийских видов спорта) в двойке без рулевого среди мужчин в экипаже с Александром Слюсарем из Липецкой области. В составе четверки без рулевого среди мужчин победителем стал Роман Ломачев (областной Центр олимпийских видов спорта) и так далее.

Соревнования прошли на гребном канале в Москве в рамках федеральной программы «Спорт России», участниками стали 168 спортсменов из 16 регионов России. Состязания посвятили Победе в Великой Отечественной войне.

