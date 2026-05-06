Материалы про НЛО изменят представление о Библии? Разведка предупредила о «новой истине»

Американские пасторы заявили, что их якобы предупредили о грядущем раскрытии секретных материалов о НЛО и внеземной жизни, пишет Daily Mail. Звучит как сюжет для фантастического сериала, но религиозные лидеры уверяют: речь может идти о данных, способных вызвать кризис веры у части христиан.

Евангелист Перри Стоун рассказал, что нескольких влиятельных пасторов пригласили на закрытую встречу с представителями разведки США. По его словам, им сообщили о возможной публикации отчетов, видео, материалов «нечеловеческого происхождения» и даже данных о «рептилоидных» существах.

Стоун считает, что такие заявления могут заставить некоторых верующих усомниться в библейской истории сотворения мира. Другие участники предполагаемой встречи, включая епископа Алана ДиДио и евангелиста Тони Меркеля, также утверждают, что церкви должны заранее подготовить прихожан.

Особенно странно звучит версия о том, что раскрытие данных об НЛО якобы станет частью «великого обмана», который отвратит людей от христианства. Подтверждений этим словам пока нет, а сами заявления выглядят скорее тревожной смесью религиозных страхов, конспирологии и ожиданий вокруг секретных файлов.

Власти США действительно обсуждают публикацию материалов об НЛО, но выводы о «пришельцах», «демонах» или угрозе Библии пока остаются лишь громкими интерпретациями.