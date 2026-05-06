Пять часов в операционной и 13 дней до выписки: красногорские нейрохирурги спасли мужчину с проникающим ранением головы

Врачи Красногорской клинической больницы совершили настоящий профессиональный подвиг, вернув к жизни 43-летнего жителя деревни Степаньково, в голове которого после взрыва петарды застряли костные отломки и металлические осколки. О подробностях уникального случая REGIONS сообщили в пресс-службе медучреждения.

Трагедия разыгралась, когда мужчина по неизвестной причине не выпустил из руки подожженное пиротехническое изделие. Взрывом ему оторвало указательный палец правой руки, а голову буквально прошило фрагментами петарды. Скорой помощью пострадавшего экстренно доставили в Волоколамскую больницу, откуда для проведения высокотехнологичного вмешательства перевели в Красногорск.

Компьютерная томография выявила пугающую картину: проникающее ранение черепа, костные отломки и инородные металлические структуры в полости, гематому и ушиб вещества мозга в левой лобной области. Медлить было нельзя — нейрохирурги приняли решение о трепанации черепа для извлечения опасных фрагментов и снижения внутричерепного давления.

Заведующий нейрохирургическим отделением, кандидат медицинских наук Алексей Сытник объяснил, что оставшиеся в полости черепа костные обломки и металл могли спровоцировать целый каскад тяжелейших осложнений: от повреждения мозга и сосудов до инфекционного заражения и миграции инородных тел.

«Костные обломки и металлические фрагменты в полости черепа могли вызвать ряд серьезных осложнений — повреждение головного мозга и сосудов, сдавление мозга, инфекционные осложнения и миграцию инородных тел. Операционная бригада в составе врачей-нейрохирургов Юрия Михайлова и Михаила Гончара вместе с командой анестезиологов и операционных сестер успешно провела пятичасовую операцию, продемонстрировав высокий профессионализм», — сказал Алексей Сытник.

Сложнейшее вмешательство длилось пять часов и завершилось успехом. Вскоре у пациента наметилась положительная динамика, а спустя 13 дней после госпитализации его выписали под амбулаторное наблюдение. Несмотря на проникающее ранение головы и множественные сопутствующие повреждения, мужчине удалось сохранить жизнь и запустить процесс восстановления с перспективой дальнейшей реабилитации.

В медучреждении вновь напомнили, что неправильное обращение с пиротехникой даже в бытовых условиях способно привести к инвалидности и угрозе жизни.