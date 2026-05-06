Одной из лучших российских волейболисток предложили принять гражданство Турции

25-летняя российская волейболистка Марина Маркова, выступающая за стамбульский «Вакыфбанк», получила предложение выступать за сборную Турции. О такой возможности сообщил президент Федерации волейбола Турции Мехмет Акиф Устюндаг.

Он сказал, что двери в сборную для Марковой открыты, если он захочет получить турецкое гражданство. Также функционер назвал волейболистку «турчанкой во всех смыслах».

Марина Маркова начинала карьеру в молодежной команде «Ленинградке». В дальнейшем она играла в США, Турции, Италии и Индонезии. За «Вакыфбанк» доигровщица выступает с 2024 года. Устюндаг отметил, что у нее контракт с этим клубом до 2030 года.

3 мая Маркова в составе «Вакыфбанка» стала победительницей Лиги чемпионов.