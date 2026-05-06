Свищев заявил, что разрешит конфликт между Коростелевым и Большуновым

Глава Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев в разговоре со «Спорт-Экспрессом» высказался по поводу напряженных отношений между сильнейшими лыжниками страны Савелием Коростелевым и Александром Большуновым.

Коростелев стал единственным российским участником в мужских лыжных гонках на Олимпиаде. Большунов назвал соревнования на Играх «цирком» из-за отсутствия полноценной конкуренции. Коростелев несколько раз нелицеприятно высказался о Большунове как человеке, но подчеркивал, что уважает его как спортсмена.

«Я слышал об этой ситуации. Мы будем решать конфликтные истории. Среди спортсменов бывают случаи, когда возникают споры и обиды. Это эмоции. В спорте, когда вы боретесь за лидерство, такое бывает. Мы все вопросы будем снимать в переговорном процессе. Ребята взрослые, поэтому, думаю, что они договорятся между собой», — сказал Свищев.

Ранее глава ФЛГР Елена Вяльбе сказала, что Коростелеву стоит умерить свою медийную активность.