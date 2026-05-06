В Московской области подвели итоги Общеобластного субботника: 98 тыс. участников и тысячи кубометров убранного мусора

В конце апреля Московская область завершила традиционный месячник чистоты и порядка, его кульминацией стал масштабный Общеобластной субботник. Тысячи жителей региона объединились, чтобы привести в порядок родные города и поселки: убрать мусор, озеленить территории и создать более комфортную среду для жизни. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Почти 98 тыс. человек вышли на улицы, чтобы сделать регион чище. Среди них — 1,4 тыс. сотрудников 21 центрального органа исполнительной власти, которые личным примером поддержали инициативу. Совместными усилиями участники собрали свыше 15,1 тыс. кубометров мусора — это внушительный объем, сопоставимый с десятками грузовых вагонов. Помимо уборки, жители активно занимались озеленением: в разных уголках области появились 3,6 тыс. новых деревьев и 3,3 тыс. кустарников.

Для удобства участников по всему Подмосковью развернули 635 специальных площадок для проведения субботника и 552 точки выдачи инвентаря. Организаторы позаботились и о комфорте волонтеров: на отдельных локациях было организовано горячее питание. Такая забота создала особую атмосферу — работа шла дружно и весело, а перерывы на обед стали поводом для неформального общения и обмена впечатлениями.

