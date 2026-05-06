Безопасность начинается с подготовки: памятка МЧС по сбору вещей при ЧС

На официальном сайте Главного управления МЧС России по Челябинской области появилась памятка. В ней подробно расписаны правильные действия граждан в случае получения сигнала об экстренной эвакуации или о возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщил kursdela.biz.

В ведомстве рекомендуют заранее подготовить документы и самые необходимые вещи и сложить их в один рюкзак или сумку. Это нужно для того, чтобы в экстренной ситуации не тратить драгоценное время на их поиски и всегда точно знать, где что лежит.

Что же именно советуют спасатели взять с собой? В список вошли:

медицинская аптечка для оказания первой помощи, а также индивидуальные лекарства, которые человек должен принимать по медицинским показаниям на постоянной основе;

фонарик и запасные батарейки к нему;

охотничьи спички или газовые зажигалки.

Обязательно нужно взять запас продуктов питания и питьевой воды, которого хватит как минимум на трое суток. Кроме того, рекомендуется положить в чемоданчик одноразовую пластиковую посуду, средства личной гигиены (мыло, зубная щетка, паста), а также сменное нижнее белье и несколько пар чистых носков. Средства связи (мобильный телефон и запасные полностью заряженные аккумуляторы) тоже должны быть под рукой. Полный перечень завершают универсальный (складной) нож и небольшой ремонтный набор для шитья.

