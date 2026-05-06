Из‑за отказа в операции: владелица собаки напала на сотрудницу ветклиники с газовым баллончиком

Визит владелицы собаки в одну из ветеринарных клиник, расположенных в Новосибирске, закончился настоящей дракой. Причиной конфликта стал отказ в проведении животному плановой операции, сообщил atas.info.

По информации издания, хирург, который должен был проводить операцию, внезапно почувствовал себя плохо, и его самого бригада скорой помощи увезла в больницу. Владелица животного обрушилась с нецензурной бранью на сотрудницу, работавшую за стойкой администратора.

Запись камер видеонаблюдения, которая позже разлетелась по социальным сетям, показывает, что собаковод в запале прокляла будущих детей девушки «до седьмого колена». На этом словесная перепалка не закончилась — клиентка перешла к решительным физическим действиям.

По данным издания, женщина на некоторое время покинула помещение клиники, но вскоре вернулась. В руках у нее был небольшой газовый баллончик. Агрессивная клиентка направила его на администратора, нажала на клапан, выпустив струю газа в сторону лица сотрудницы, после чего благополучно ретировалась.

